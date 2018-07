Ondernemers De Stok in Roosendaal zijn overlast beu: 'Het loopt uit de klauwen'

UPDATE Motorrij­der vliegt uit de bocht op de A58 bij Roosendaal en raakt gewond

22 juli ROOSENDAAL - In een bocht op de A58 bij Roosendaal is zondagmiddag een motorrijder onderuit gegaan en gleed een tijd over het asfalt. Hij is daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. ,,Zijn beschermende kleding is zijn redding geweest", zegt de Roosendaalse wijkagent.