Ondernemers De Kroeven in verzet tegen uitbreiding Lidl

Rucphense atletiek­club wil afspraken over renoveren baan

16 mei RUCPHEN - AVR’90 wil afspraken maken met het nieuwe college in Rucphen over renovatie van de atletiekbaan. De vereniging beschouwt 2018 als verloren jaar. Wat AVR betreft had de klus al afgerond moeten zijn.,,Maar we willen ook niet dat het werk net begint als we ons jaarlijkse wedstrijd hebben’’, zegt voorzitter Mark Kamphuis, die snel om de tafel wil om duidelijkheid te krijgen.