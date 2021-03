Ondernemers Borchwerf II woest over tracé 380 kV-lijn

Politiehe­li­kop­ter ingezet bij zoekactie in Roosendaal

27 maart ROOSENDAAL - In Roosendaal is zaterdagavond een politiehelikopter ingezet bij een zoekactie. Rond 20.30 uur verspreidde de politie een bericht op burgernet dat zij op zoek waren naar een man die met een bloot bovenlijf rondliep in de omgeving van de Stoopstraat.