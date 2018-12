Ondermijning via Rucphense voetbalclubs?

Ze benadrukte dat de gemeente Rucphen komende jaren vol zal inzetten op de bestrijding van drugsproductie, drugsgebruik en drugsoverlast. Hoe, dat wordt begin 2019 duidelijk wanneer het lokale plan van aanpak wordt gepresenteerd. ,,In de lokale uitwerking van het districtsplan hebben ondermijning en drugsaanpak topprioriteit”, zei ze op vragen van onder meer CDA en VVD.



Voor Paul Suijkerbuijk, voorzitter van VV Schijf, is de aandacht voor ondermijning in het Rucphense voetbalwereldje volslagen nieuw. ,,Misschien komt er nog bericht van de gemeente dat we hiermee aan de slag moeten. In eerste instantie zeg ik ‘is dit niet een beetje over de top’, maar van de andere kant is het natuurlijk wel een issue in de samenleving; iets gaat toch niet helemaal goed, maar voor ons is het een ver-van-mijn-bedshow.”