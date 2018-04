Onderhoud Sprundelse molen weegt als een molensteen

Die moet in juli bepalen of er (structureel) geld komt voor de zware onderhoudslasten. Jaarlijks is daar gemiddeld zo’n 10.000 euro voor nodig. Geld dat de stichting niet heeft.

De politiek moet zich dit jaar ook buigen over de vraag wat voor aanvullende activiteiten precies worden toegestaan (bier/wijnproeverijen, workshops, molenproducten). Het schenken van alcoholhoudende dranken is nu niet toegestaan.

Plek in samenleving

Zonder steun of het aanboren van nieuwe geldbronnen ziet de molenstichting De Hoop zich genoodzaakt de inmiddels weer volledig werkzame graanmolen terug te geven aan de gemeente. In dat geval verliest De Hoop ook de maatschappelijke functie die de laatste vier jaar met tal van activiteiten is opgebouwd. Alom leeft de overtuiging dat de molen z'n plek in de samenleving heeft verworven.

Wethouder Cees Evers acht het daarom zowel van belang voor de gemeente als voor de gemeenschap om een gat van ‘enkele duizenden euro’s’ te overbruggen. Evers ziet mogelijkheden zodat Molenstichting De Hoop de exploitatie kan voortzetten. Hij verklaart zijn optimisme uit het feit dat beide partijen ‘uitstekend’ samenwerken.

Volledig scherm Sprundel Molen De Hoop Onder de vlag van de plaatselijke molenstichting is een themabijeenkomst gehouden over de toekomst van het rijksmonument. © Herbert Kats

De themabijeenkomst Molenbehoud De Hoop Sprundel bracht een select maar breed samengesteld groepje bijeen op de plek waar het om draaide. Na een presentatie ging de gedachtewisseling met name over de beperkte inkomsten versus de hoge onderhoudslasten. Alleen al dit jaar staat voor circa 16.000 euro aan schilderswerk op de rol. In 2023 wacht groot onderhoud, wat rond de 40.000 euro vergt. ,,Dat onderhoud valt niet weg als het beheer terugvalt aan de gemeente’’, stelde PVV-fractieleider Ad Vissenberg vast.

Quote Onderhoud blijft

ook als gemeente

molen overneemt

Ad Vissenberg, PVV