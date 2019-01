Ondergrondse textielcontainer staat in brand in Roosendaal, brandweer laat hem vollopen met water

update Bevolkings­cij­fers: groei in Werkendam, krimp in Moerdijk en vertekend beeld in Steenber­gen

2 januari De gemeente Werkendam was in 2018 de gemeente die het hardste groeide van alle West-Brabantse gemeenten. Het aantal inwoners nam met 1,22 procent toe. In de gemeenten Moerdijk en Geertruidenberg vond een daling plaats van het aantal inwoners met respectievelijk 0,05 en 0,01 procent. Dat meldt het CBS op basis van bevolkingscijfers tot en met november 2018.