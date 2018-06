Ondergronds vervoerssysteem met stop in Roosendaal: niet onmogelijk, wel ingewikkeld

Dat is de boodschap van Yvette Körber, een van de initiatiefnemers van een soortgelijk project in Zwitserland. Zij was uitgenodigd om in Roosendaal over haar ervaringen te vertellen. ,,Of het lukt? Ik schat de kans nog steeds op 50/50.''

Sciencefiction

Het klonk als sciencefiction: een ondergronds vervoerssysteem, maar toch zijn de plannen van FPTI (Future Proof Transport Initiatives, een gezamenlijk initiatief van vier Nederlandse en Vlaamse ondernemers) serieus. Tijdens de Mariadal Meeting van vorige maand gooide Bart Vannieuwenhuyse van FPTI het balletje maar eens op. Want, zo stelt hij: ,,Ons huidige vervoerssysteem staat onder druk. Kijk alleen maar naar het wegvervoer: wagens zijn gemiddeld maar voor 57 procent geladen. En dat wordt niet beter, de logistieke sector zoekt naar duurzame alternatieven. Zoals een ondergronds vervoerssysteem.''

FPTI belegde donderdagmiddag in Innovitapark een congres om hier voor het eerst eens serieus over te praten. Aanwezig: universiteiten, vertegenwoordigers van verschillende overheden, havens, ondernemers, investeerders en vertegenwoordigers van de buisleidingenstraat. Het is die infrastructuur die voor de Nederlands-Vlaamse lijn gebruikt zou moeten worden.

Zwitserland

Belangrijkste gast bij die startbijeenkomst is Yvette Körber, een van de mensen die aan de wieg stond van Cargo Sous Terrain, een dergelijk systeem in Zwitserland. Daar hopen ze het systeem in 2030 in gebruik te kunnen nemen. Körber: ,,We zijn negen jaar geleden begonnen en we hopen in 2028 het eerste stuk van het traject gereed te kunnen hebben.'' In Zwitserland gaat het om een traject van een paar honderd kilometer tussen Härkingen en Zürich. Op verschillende plekken kunnen goederen worden opgeladen en afgehaald worden. Die worden met liftschachten naar boven en naar beneden gebracht.

Körber: ,,Een van de eerste opdrachten was het vinden van financiers voor het startkapitaal van 100 miljoen euro. Daar mocht geen overheidsgeld bij zitten én 51 miljoen euro moest van Zwitserse financiers komen. Mensen blijken er echt in te geloven: het is gelukt.''