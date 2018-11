Onderdoorgang op Roosendaalse Desmijndijk aangepakt

Regionale zorg over toekomst ziekenhuis­zorg Bravis

16:47 BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - De ziekenhuiszorg in West-Brabant baart de regio zorgen. Het Bravis Ziekenhuis wil al in 2025 verhuizen naar één nieuw ziekenhuis en dat roept vragen op bij de politiek in diverse gemeenten, maar ook bij verontruste inwoners.