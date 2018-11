Onderdoorgang op de Desmijndijk aangepakt

Scheltema en Martens gaan op de muren tekeningen maken, die volgens Scheltema de straat weer terug moet geven aan de kinderen. ,,Achter de onderdoorgang ligt een mooi wandelgebied De Staaltjes, vroeger was hier ook turfvaart. We maken op een muur een grote tekening van een jongen, die je recht aankijkt en een boot voortrekt. Het effect van de ogen die je aanstaren heet ‘Gazing Eyes’. De bedoeling is dat de hangjeugd dat onprettig vindt en weggaat en de straat weer voor de kinderen is.” Scheltema en Martens werken vaker samen onder anderen ook in het graffittiproject in de tunnel onder de Kade.