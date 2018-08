Onder alle lol had Jasper Klink een groot verantwoordelijkheidsbesef

In Liefdevolle HerinneringJasper Klink was een kleurrijke jongen, dat wordt meteen duidelijk als je de vele herinneringen van zijn vrienden en familie leest.

Volledig scherm Jasper Klink op een van de stranden waar hij zo graag vertoefde. © prive-collectie ,,Ik weet niet wie harder moest lachen om jouw prachtige schwalbes en overtuigende duiken met de algemeen bekende schreeuw, wij of de tegenstander." Dat zei teamgenoot Yannick Dam van RKVV Roosendaal bij het afscheid van Jasper Klink die op 22 mei overleed, nog maar 26 jaar oud. Een mooie en sociale jongen, altijd in voor een grap. Maar met onder alle lol, ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

'Een professionele flierefluiter' noemt vader Kees hem. Dat was al op het Norbertuscollege in Roosendaal, waar iedereen hem kende met zijn knalroze rugzak, met alleen één pen erin. ,,Zo ging hij zelfs naar zijn examen", zegt moeder Paula. ,,Hij heeft op zijn sokken de havo gehaald. Lang leve de lol." Jasper besteedde veel aandacht aan zijn uiterlijk, hield van mooie kleren en was fervent sporter en zonaanbidder. ,,Hij wilde altijd zo bruin mogelijk zijn", lacht Paula. ,,'Dit is de enige foto waar ik wit op lijk', zei een Antilliaanse vriend, die op een foto naast hem stond."

Reislustig

Quote Jasper bleef al die tijd bewonde­rens­waar­dig positief en levenslus­tig: treuren had volgens hem geen zin Paula Klink, moeder van Jasper Voetballen was zijn lust en zijn leven, maar naar de sportschool ging hij om in vorm te blijven. Om dezelfde reden hield hij er een bijna maniakaal eet- en drinkregime op na: tonijn en makreel op waterbasis en havermout. Een 'mooiboy' was het, volgens vriend Jeroen van Oorschot. ,,Ik vond een meisje leuk en dat meisje vond natuurlijk Jasper leuk." Maar ook een trouwe vriend voor zijn hechte vriendenclub, al sinds de basisschooltijd op De Wingerd.

Zijn ouders omschrijven Jasper als een reislustige jongen. De studie Management en Toerisme was hem op het lijf gesneden. Tegelijkertijd ging Jasper als reisleider aan de slag. Naar Ibiza, Albufeira, Chersonissos, Curaçao: maandenlang was hij van huis en waar Jasper was met zijn felgekleurde zwembroeken, was het feest. Familie en vrienden lachten zich suf om alle verhalen in de gesproken WhatsAppjes, soms minutenlang.

Positief

Volledig scherm Jasper was een hele trouwe vriend, vertelt zijn moeder Paula. © prive-collectie Voor Paula, Kees en zus Jasmijn (21) waren de afgelopen anderhalf jaar een emotionele achtbaan. Wat in november 2016 nog een sportblessure leek te zijn, bleek uiteindelijk een Ewing-sarcoom, een zeldzame vorm van botkanker. ,,We hoorden dat die meestal redelijk tot goed te behandelen is. 'Dat doe ik wel effe', die houding heeft Jasper lang gehad", zegt Kees. ,,Tot december zag het er goed uit", vult Paula aan. ,,Op 19 december is hij zelfs nog 'schoon' verklaard." Maar met kerst kreeg hij alweer klachten en in januari bleek dat de kanker terug was.

,,Jasper bleef al die tijd bewonderenswaardig positief en levenslustig: treuren had volgens hem geen zin, hij stak daar geen energie in. Het was ook niet aan hem besteed om er lang en diep over te praten. Hij bleef sporten en feestjes aflopen", zegt Paula. ,,Zelfs in het ziekenhuis zat hij met vrienden tot diep in de nacht in de chillroom, te gamen." Tegen zijn moeder zei hij: 'Jij bent goed in feestjes organiseren, regel het maar. Maak er een feestje van'. En dat heeft ze gedaan.

Bloedheet

Jasper, als trouw Feyenoordfan, zou zich vast verkneukeld hebben als hij had kunnen zien hoe zijn vrienden, allemaal Ajax-fans, op de tonen van You never walk alone de kist naar binnen droegen. Iedereen was na de crematie welkom in het Hooihuis, waar Jasper zo graag met zijn moeder lunchte. Het was een bloedhete dag, vertelt Paula. ,,Echt Jaspers weer! Ik heb iedereen gevraagd iets fleurigs te dragen. Al kom je in je korte broek, zeiden we. Het is al triest genoeg, je hoeft het niet nog triester te maken."

