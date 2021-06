Ondanks petitie moet Gastelse zieke lindeboom toch het veld ruimen

Een maand geleden diende de Samenstichting bij burgemeester Bernd Roks van Halderberge een petitie in voor het behoud van de 45 jaar oude lindeboom op de Gastelse Markt. Het verzoekschrift werd door bijna 500 mensen ondertekend. De bekommering om de boom ontstond pas nadat de inwoners op verschillende inloopmomenten hun wensen of ideeën konden kenbaar maken en het herinrichtingsplan van het centrum reeds was gepresenteerd.

,,In mei vorig jaar heeft de gemeenteraad de Actiekaart Oud Gastel vastgesteld‘’, zegt wethouder Thomas Melisse, ,,Toen al is zichtbaar gemaakt dat de lindeboom vanwege zijn matige conditie niet op zijn huidige plaats kon blijven. Op verzoek van de raad is onderzocht of de boom verplant kan worden. Daaruit bleek een kleine overlevingskans.‘’

Groeiplaats

De levensverwachting van de linde is volgens het college hooguit tien jaar. Dat is ook het geval bij een ruimere groeiplaats voor de wortels van de boom. Melisse: ,,In een straal van minimaal drie meter moeten de wortels dan onaangetast blijven. Dan zou Het Hof afgesloten moeten worden voor verkeer, is het medisch centrum slecht bereikbaar en halen we niet het gewenste aantal parkeerplaatsen.‘’

De wethouders Melisse en Jan Mollen, verantwoordelijk voor de herinrichting van het centrum, benadrukken dat het verlies van de boom met veel groen wordt gecompenseerd. ,,Er komen vijf volwassen bomen op de Markt, vijf heesters en tien kleine bomen. Bij de winkels wordt 300 vierkante meter laag kleurrijk groen geplaatst. Oud Gastel krijgt het groenste plein van Halderberge.‘’

Begrip voor de symbolische waarde van de lindeboom, die als voorganger een vrijheidsboom had uit de Franse tijd, is er bij het college ook. Die boom stond er bijna twee eeuwen. Pas bij de novemberstorm van 1975 sneuvelde de stam. Een nieuwe werd geplant met een kortere levensduur. Een nieuwe lindeboom staat ook ingetekend, maar komt op een andere plaats op de Markt. De gemeente wil er een bord bij plaatsen met het historisch verhaal van de ruim 200-jarige lindegeschiedenise.