Ondanks omleidingsweg nog steeds overlast vrachtwagens in Sprundel

SPRUNDEL - Omwonenden van de Noorderstraat in Sprundel hebben nog steeds last van vrachtverkeer, ondanks de aanleg van de omleidingsweg rond de dorpen.

Die omleiding was juist bedoeld om de dorpskernen te ontlasten van met name zwaar vrachtverkeer. Maar omdat in de Noorderstraat richting Sprundel geen vrachtverkeerverbod geldt, wordt de weg volgens omwonenden toch gebruikt door vrachtwagens.

Bewegwijzering

,,Bij de openstelling van de Verlengde Vosdonkseweg is een tijdelijke bewegwijzering aangebracht en is op de Noorderstraat in de richting van St. Willebrord en in de Koekoekstraat een vrachtverbod ingesteld (behalve voor bestemmingsverkeer)”, schrijft Johan Suijkerbuijk van de VVD-fractie aan het college van B en W. ,,In de richting van Sprundel geldt zo'n verbod niet. Wij krijgen regelmatig klachten van bewoners dat de intensiteit van het vrachtverkeer op genoemd stuk niet is afgenomen."

Maatregelen