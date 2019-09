Omwonenden: ‘Wethouder danst bij aanpak N640 te veel naar de pijpen van de provincie’

Tot dusverre vindt de klankbordgroep van omwonenden aan de provinciale weg N640 weinig gehoor bij de provincie. Voor gedeputeerde Christophe van der Maat is de weg een belangrijke verbindingsroute tussen de A17 en A58. Sinds de Oudenbossche rondweg klaar is, maakt nog meer (vracht-)verkeer van de N640 gebruik.

Buurtbewoners Jan Wijnen en Philip Broekhuizen mogen volgende week namens de klankbordgroep opnieuw in gesprek met de provincie en wethouder Jan Mollen. De laatste danst volgens de bewoners te veel naar de pijpen van de provincie. Wijnen: ,,Als wethouder moet hij opkomen voor de belangen van onze burgers. In plaats daarvan steunt hij alle plannen van de provincie. Dus komt er geen rotonde en blijft de snelheid op 80 kilometer liggen, terwijl wij terug willen naar 60 kilometer per uur.‘’

De N640 is ook het stokpaardje van het CDA geworden. In de laatste gemeenteraad voelde Frank Rockx wethouder Mollen opnieuw aan de tand over de herinrichting van de weg tussen Oudenbosch via Hoeven naar Etten-Leur. Omdat trajectcontrole op de N640 niet mogelijk blijkt, peilde Rockx het gebruik van digitale flitspalen als alternatief. Mollen gaat het idee in het eerstkomende overleg met het Openbaar Ministerie voorleggen.

Ook Rockx pleit al langer voor een rotonde bij het Gors. ,,Dat is ook waar de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland voor staat.‘’ Maar daarin vindt hij Mollen niet aan zijn zijde. De wethouder waakt voor een waterbedeffect. Bij een rotonde verwacht hij nieuwe sluiproutes voor het verkeer langs de Oude Antwerpse Postbaan, die als fietsstraat is ingericht. Jan Wijnen weet niet waar die aannames op gebaseerd zijn.

Bij de herinrichting van de N640 moeten ook honderd oude eiken aan weerszijden van de autoweg wijken. Voor Rockx aanleiding om de wethouder te wijzen op de herplant. ,,De klankbordgroep rekent erop dat er eerst een plan tot herplanting van jonge bomen ligt vooraleer de bomen gekapt worden.‘’

Het CDA-raadslid wees tenslotte op het vele vrachtverkeer wat nog erger wordt met de komst van het distributiecentrum voor MediMarkt op Vosdonk Etten-Leur. Rockx: ,,Naar verwachting 150 vrachtbewegingen per dag extra.‘’ Mollen hoopt dat de provincie wel gevoelig is voor zijn argumenten om tolheffing voor vrachtauto's, behalve op rijkswegen ook op een provinciale weg als de N640 in te voeren.