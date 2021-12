Omwonenden verliezen bodemprocedure Campus A58: ‘Zo zuur dat onze leefbaarheid niet beschermd wordt’

Bodemproce­du­re over Campus A58 uitgesteld, er is meer tijd nodig vanwege nieuwe stukken

ROOSENDAAL - De bodemprocedure over de verleende vergunningen voor de bouw van megadistributiecentrum Campus A58 is uitgesteld. Die zitting had op 23 juni plaats moeten vinden in de rechtbank in Breda, maar nieuwe stukken schoppen de planning in de war. Een nieuwe zittingsdatum is nog niet bekend.

15 juni