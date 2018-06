Omwonenden Poolse supermarkt in Roosendaal woedend op Niederer: 'hij neemt onze klachten niet serieus'

Dertig omwonenden hebben zich sinds zes weken verenigd in een bewonerscomité dat strijdt tegen overlastgevende bezoekers van de supermarkt. Voorzitter is Barro Wijkmans, de man die de laatste 3,5 jaar honderden mails en foto's naar Niederer stuurde om te laten zien dat sommige bezoekers overlast veroorzaken in de vorm van dronkenschap, wildplassen, verkeerd parkeren en zwerfafval van met name lege bierblikken en flessen.

Mindset

Burgemeester Niederer meldde vorige week tijdens een commissievergadering van de raad dat hij niet warm of koud wordt van alle meldingen die zijn kant opkomen. Volgens Niederer gaat het om een beperkt clubje bewoners dat altijd klaagt. ,,De mindset is inmiddels dat iedereen die de winkel bezoekt een foutparkeerder of wildplasser is en dus overlast veroorzaakt. Het is een soort vicieuze cirkel die niet makkelijk is te doorbreken. Natuurlijk zijn we in gesprek met alle betrokken partijen en onze handhavers gaan er regelmatig langs, maar het probleem is echt niet zomaar opgelost. Bewoners willen dat die winkel sluit, maar we kunnen dat niet verbieden", aldus Niederer tijdens de vergadering.