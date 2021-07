Omwonenden Poolse super blij met burgemeester Van Midden: ‘We worden nu serieus genomen’

ROOSENDAAL - Een echte doorbraak is het nog niet, maar omwonenden van de Poolse supermarkt Polski Sklep Swojska Chata aan de Gastelseweg zijn wel optimistisch over de stappen die de gemeente Roosendaal neemt om de aanhoudende overlast aan te pakken.

Gisteren meldde deze krant dat de gemeente de voormalige stek van de Poolse super voor minstens een jaar huurt. Dat pand aan Gastelseweg 33a kwam vrij sinds de winkel naar het grotere pand op nummer 31 verhuisde. Gemeente, eigenaar en omwonenden zoeken samen naar een passende invulling.

Daarmee is een belangrijke zorg weggenomen, zegt Ilona Goos van het Bewonerscomité Kalsdonk. Omwonenden klagen al ruim zes jaar over overlast door klanten van de super. Dat varieert van het parkeren van auto’s op privé-opritten, tot het kotsen en urineren in voortuinen.

Quote Als we drie jaar geleden deze focus en prioriteit hadden gekregen van de gemeente, was de situatie nu heel anders geweest Ilona Goos, Bewonerscomité Kalsdonk

,,Dat is er helaas nog niet minder op geworden, maar de angst was dat in het leeggekomen pand ook een functie kwam die extra klanten en verkeer trekt”, vertelt Goos. ,,Het leek er even op dat er nóg een supermarkt in zou komen. Dan heb je natuurlijk dubbele 'lol'.”

Vertrouwen weer wat hersteld

Zo ver komt het dus niet. ,,Een mooie zet van de gemeente”, vindt Goos. Ook is ze blij met het uitgebreide onderzoek dat de gemeente is gestart om de situatie beter in beeld te brengen. Dat moet na de zomer leiden tot een plan van aanpak. ,,Ik begreep van een aantal surveillanten al dat ze geschrokken zijn van wat ze hebben gezien. Maar we wachten de uitkomsten af.”

De oude supermarkt aan de Gastelseweg. Inmiddels is de winkel verhuisd naar een groter pand, iets verderop.

Het vertrouwen tussen de gemeente en het bewonerscomité lijkt in elk geval wat te zijn hersteld sinds Van Midden in maart de regie over dit dossier naar zich toetrok. Dat gebeurde naar aanleiding van een explosief rapport van de Ombudsman, waarin de vloer werd aangeveegd met de manier waarop Roosendaal met het bewonerscomité communiceerde.

Quote We hebben nu het gevoel dat we serieus worden genomen. Daarvoor hebben we hem bedankt Ilona Goos, Bewonerscomité Kalsdonk

,,Burgemeester Van Midden toont bereidheid om het echt aan te pakken. We hebben nu het gevoel dat we serieus worden genomen. Daarvoor hebben we hem bedankt”, zegt Goos. ,,Als we drie jaar geleden deze focus en prioriteit hadden gekregen van de gemeente, was de situatie nu heel anders geweest.”