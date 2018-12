Omwonenden niet gerust op verkeersmaatregelen N640 om Hoeven

HOEVEN - Oudenbosch is geholpen met de rondweg en voor Bosschenhoofd zijn verkeersontmoedigende maatregelen aangekondigd. Het wachten is nu op de aanpak van de provinciale N640, de weg door Hoeven. Omwonenden vrezen dat de provincie als wegbeheerder het verkeer langs deze weg eerder stimuleert dan ontmoedigt.

Vier omwonenden maken deel uit van de klankbordgroep, die meedenkt over verkeersremmende maatregelen. Daarin zitten twee mensen van de gemeente Halderberge en verder ambtenaren van provinciale waterstaat. Hennie de Swaaf woont aan de Bosschendijk. Hij maakte zich twee jaar geleden, kort na de realisatie van de rondweg om Oudenbosch, al druk over de verkeersoverlast. De Swaaf zit zelf niet in de klankbordgroep, maar krijgt voldoende feedback van de vier waaronder oud-burgemeester André Osterloh. ,,Met suggesties van de omwonenden wordt niets gedaan. Het is hier een racebaan geworden. Vrachtverkeer is sinds de rondweg met veertig procent toegenomen en dat wordt met steeds meer industrie op Vosdonk bij Etten-Leur met de dag meer.‘’

Bomenkap

In plaats van het verkeer te ontmoedigen stelt De Swaaf dat de provincie de Bosschendijk en N640 juist aantrekkelijker wil maken voor het vrachtverkeer. Zo heeft Den Bosch plannen de bomen langs de weg te kappen om de weg te verbreden. ,,Een onzalig plan, dan rijden ze helemaal als gekken.‘’

De burgers in de klankbordgroep hebben drie voorstellen ingediend. De belangrijkste is het opschuiven van de bebouwde komgrens van Hoeven. ,,Onze weg vormen één lange lintbebouwing. Buiten de kom geldt 80, erbinnen 50. Schuif de kombordjes op tot aan de rotonde van Velletri bij Oudenbosch. Voer trajectcontrole in en leg fluisterasfalt aan.‘’, stelt De Swaaf.

Vertrouwen

Hij heeft weinig vertrouwen in een goede afloop. ,,De provincie voert als tegenargument aan dat het vrachtverkeer bij te veel maatregelen de secundaire polderwegen zoals de Kapelstraat gaat gebruiken. Intussen komen wij in een onbewoonbare straat te wonen. Vrachtverkeer hoort thuis op een snelweg en niet de N640 als sluiproute te gebruiken.‘’

Gemeente

CDA-raadslid Frank Rockx nam het vorige week in de gemeenteraad op voor de buurtbewoners aan de N640. ,,De weg mag dan van de provincie zijn, ze voert dwars door de kern Hoeven. Het Oudenbossche stukje N640 is gebaat bij de rondweg, het veel langere Hoevense gedeelte beslist niet. Dan kunnen we als gemeente toch niet blijven toekijken?‘’ De Swaaf en Rockx vinden dat verantwoordelijk wethouder Jan Mollen zich te veel achter de provincie verschuilt. ,,Terwijl de bevoegdheid om bijvoorbeeld de komgrens op te schuiven bij de gemeente ligt.‘’