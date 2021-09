Omwonenden N640 blij met snelheidsverlaging: ‘Maar ga het dan wel handhaven’

Baasjes opgelet: politie vermoedt dat honden steeds vaker worden gestolen voor de handel

15 september Er is een verontrustende ontwikkeling gaande in Brabant. De politie ontving de afgelopen periode meerdere meldingen van gestolen honden. Ook in Facebookgroepen circuleren berichten over mensen die in het bos honden proberen mee te lokken. Vermoedelijk voor de handel.