Omwonenden maken bezwaar tegen bouwvlak Thorbeckelaan: ‘Straks wordt de rest van de weilanden ook volgebouwd’

schoolkeuze Sanne en Maikel staan hun leerlingen bij in een schooljaar vol onzekerhe­den: ‘Scholieren maken zich zorgen’

29 januari De stap naar het voorgezet onderwijs is een spannende tijd. Leerkrachten van groep 8 bereiden hun leerlingen een heel schooljaar voor op deze stap. Daarna is het aan de brugklasmentoren om ze te begeleiden. Maar hoe gaat dat in tijden van corona?