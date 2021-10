Omwonenden KOV transport opnieuw naar de rechter: zij ervaren veel overlast

Vergunning

De gemeente en de eigenaar van het transportbedrijf zijn een andere mening toegedaan. In hun ogen is de onderneming een transportbedrijf en valt het tijdelijk stallen van containers onder activiteiten die mogen. Bovendien vinden Halderberge en KOV dat er pas sprake kan zijn van op- en overslag als er een directe link is met vervoer over water. En die ontbreekt. De juriste van de omwonenden zegt dat er een wijziging is gekomen van de regels en dat in nieuwe regelgeving de link met vervoer over water niet meer aanwezig is.