Omwonenden gematigd positief over komst Lidl naar Campus A58: ‘Voor ons de meest acceptabele optie’

700 kilo illegaal vuurwerk gevonden in bestelbus in Roosendaal

ROOSENDAAL - In een bestelbus in Roosendaal is vrijdagmiddag rond 14.30 uur zo'n 700 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Dat meldt de politie. Alles is in beslag genomen. De bus werd gevonden aan de Agathadonk.

