Omwonenden Campus A58 voelen zich voorgelogen: ‘Je moet wel trots zijn om ons dit aan te doen’

Ultieme poging om bouw megahal Campus A58 te stoppen: ‘Maar het wordt heel moeilijk’

9 juni ROOSENDAAL - Worden de verleende vergunningen voor de bouw van megahal Campus A58 alsnog vernietigd? Op 23 juni buigt de rechtbank in Breda zich daarover in een bodemprocedure tussen actiecomité CA58.nl en de gemeente Roosendaal. Maar CA58.nl heeft daar weinig vertrouwen meer in: ,,De kans dat de rechter oordeelt dat alles afgebroken moet worden, lijkt ons erg klein. Maar we moéten dit proberen.’’