Omwonenden benieuwd naar oorzaak brand Roosendaal: 'Mijn zaak is ineens ook plaats delict'

VIDEOROOSENDAAL - De politie sluit niet uit dat brand die in Roosendaal zondagavond een schuur aan de Molenstraat en een broodjeszaak aan de Boulevard vernielde, werd aangestoken. Sommige omwonenden kwamen er goed van af, voor anderen is de brand een financiële strop. Ze zijn in ieder geval benieuwd naar de oorzaak van de brand.

Rechercheurs zijn maandagochtend begonnen met technisch onderzoek op het terrein dat hermetisch is gesloten met hekken, linten en bewakers om eventuele nieuwsgierigen tegen te houden.

Wat buurtbewoners zich afvragen is hoe de brand vanuit de oude schuur het restaurant Sandwich Mediterranie heeft kunnen bereiken. De twee gebouwen grenzen namelijk niet aan elkaar, er zit zo'n twintig meter tussen. ,,Het vuur in de schuur was bijna uit, toen er ineens rook uit de gevel van de broodjeszaak kwam", vertelt Leonie van Leeuwen die enkele huizen verderop woont. ,,We hebben geluk gehad, we wonen er net en hadden net alles opgeknapt en geschilderd. Twee schroeiplekjes, dat is alles."

Volledig scherm De technische recherche begon maandagochtend met sporenonderzoek naar de brand die zondagavond een schuur en een broodjeszaak op de hoek Molenstraat/Boulevard in de as legde. © Florence Imandt

Volledig scherm De woning boven Sandwich Mediterranie is onbewoonbaar geworden, de bewoners zijn elders ondergebracht. © Florence Imandt

Hoe groot de schade aan de getroffen panden is, wordt nog onderzocht. De eigenaresse van de schuur had maandagochtend geen behoefte om een reactie te geven.

Quote Ik denk dat het vuur door harde wind is overgesla­gen, in brandstich­ting geloof ik niet." Frans de Jong

Frans de Jong die zijn pand aan de Boulevard verhuurt aan Sandwich Mediterranie vermoedt dat de schade 'wel in de papieren zal lopen', al moet de verzekering nog een inventarisatie doen. Brandstichting vindt hij niet voor de hand liggend: ,,Ze waren nog aan het werk daar, dan steek je toch niet je eigen zaak in de fik? Daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk dat het vuur vanuit de schuur is overgeslagen naar mijn pand, er stond een harde wind, dus dat lijkt me het meest waarschijnlijk. De hitte moet enorm geweest zijn, dat hoor ik van anderen, ik was er op dat moment niet bij."

Uitbater Amrani van Sandwich Mediterranie zit in zak en as: ,,Alles is kapot mevrouw, alles. Overal water, overal plafondplaten. Ik weet niet hoe het verder moet, echt niet. Het wordt heel moeilijk." Het gezin dat boven de zaak woonde, is elders ondergebracht omdat de ruimte onbewoonbaar is geworden.

Volledig scherm Sander Bakx baalt maandagochtend dat hij zijn zaak niet in mag, net nu de Stuntweek begint en er een nieuwe levering aankomt. De aanwezige voedingswaren werden zondagavond weggegooid vanwege mogelijke aantasting door rook en water. © Florence Imandt

Wie graag zijn verhaal kwijt wil, is Sander Bakx. Hij is eigenaar van de Domino-vestiging pal naast Mediterranie. ,,Ik mag mijn zaak niet in omdat er schijnbaar sprake is van instortingsgevaar. Maar ik heb gisteravond nog een nieuwe lading deeg en andere ingrediënten besteld ter waarde van 8.000 euro. Kennelijk is mijn zaak ook ineens plaats delict geworden. Daar was zondagavond nog geen sprake van. Daarom hebben we alle voedingswaren weggegooid, we wilden geen risico nemen vanwege de wateroverlast en brandlucht."

Afspraken

Een ramp, zegt hij, net nu hij volop reclame heeft gemaakt voor de Stuntweek die maandag begint. ,,Dit is niet volgens de afspraken die we zondagavond hebben gemaakt. Alleen staan die natuurlijk niet op papier. Daarom heb ik ook overleg met het hoofdkantoor wat ik nu moet doen. Dat kan toch gewoon niet, dat ik mijn eigen zaak niet in kan?"