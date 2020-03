Omstanders halen gewonde automobilist uit voertuig na aanrijding met trein in Roosendaal

In beeld: het dagelijks leven in West-Bra­bant tijdens coronacri­sis­tijd

8:30 De zon schijnt, de lente lijkt zijn intrede te doen. Zo op het oog is het een normale woensdag. Maar in deze coronatijd hangt er een grijze sluier over de wereld. En toch gaat het normale leven door. Fotograaf Marcel Otterspeer ging op pad en fotografeerde deze momenten in het dagelijks leven tijdens coronacrisistijd.