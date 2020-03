Omonia repeteerde ‘gewoon’ bij Liesbeth List thuis: ‘Wijntje erbij, ze zorgde prima voor ons’

Het blijkt een gouden combinatie: List en Omonia staan uiteindelijk vier keer samen op de planken in de Sint Josephkerk: in 2004, 2005, 2007 en nog één keer in 2010. In 2007 wordt er zelfs een tweede optreden gegeven in Hoorn.



Van der Gulik: ,,Voor het eerste optreden konden we maar op één moment repeteren, op de dag van het concert zelf. Heel apart, we wisten ons geen houding te geven.’’



Een van de muziekstukken die avond is de Mauthausen Ballade van Míkis Theodorákis, al jaren vaste prik voor de begeleidende muzikanten van Omonia. ,,Maar we wisten niet of Liesbeth ons tempo en de hoogte wel goed aan kon. Ze sleutelde hier en daar wat aan en in twee uur tijd zat het er perfect in.’’