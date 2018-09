Ombudsman tikt Roosendaal op de vingers over klachtenbehandeling: 'Slordigheden en omissies'

Dat concludeert de Commissie Ombudsman uit Breda. Niet voor het eerst in Roosendaal blijkt gebrekkige communicatie het grootste pijnpunt.

Volgens de Ombudsman heeft de gemeente Roosendaal door 'slordigheden en omissies' namelijk zelf voor de nodige onduidelijkheid in dit dossier gezorgd. Zo week de gemeente volgens de commissie bij de behandeling van die klacht van haar eigen verordening af en strookten bepaalde 'standaardzinnen' in brieven niet met de realiteit.

'Transparantie'

Quote De beelden van beide partijen over het proces en de verwachtin­gen zijn daardoor uit elkaar gaan lopen Ombudsman Daarmee handelt Roosendaal volgens de Ombudsman 'in strijd met de norm van transparantie en fair play'. ,,De gemeente dient open en voorspelbaar te handelen, zodat burgers inzicht krijgen in de procedures die tot beslissingen leiden, alsmede het hoe en waarom ervan.''

Volgens de commissie is hierdoor een situatie ontstaan, die bij de klager 'het vertrouwen in de gemeente eerder heeft belemmerd dan bevorderd'. ,,Dat is de gemeente aan te rekenen. De beelden van beide partijen over het proces en de verwachtingen zijn daardoor uit elkaar gaan lopen.''

Verkeersveiligheid

Aanleiding is de discussie over de verkeersveiligheid op de Flintdijk en Onyxdijk. Comité LFO maakt zich hier al jaren zorgen om. Grootste problemen zijn volgens hen landbouwvoertuigen en hardrijders. Pieter Hopmans van dat comité (drie actieve leden, veertig sympathiserende huishoudens): ,,LFO heeft samen met het bewonersplatform en het buurtpreventieteam destijds een alternatief herinrichtingsplan ontworpen. Daar zaten we regelmatig met elkaar over aan tafel.''

Gaandeweg raakten LFO en wethouder Lok echter in onmin. Lok zou het LFO volgens Hopmans 'onheus hebben bejegend', door niet of onvolledig te reageren op vragen van LFO. Daarop stapte Hopmans naar de gemeentelijke klachtenfunctionaris, maar dat proces verliep dus niet vlekkeloos. Uiteindelijk stapte Hopmans naar de Ombudsman.

'Geen lieverdje'

Quote Ik geef toe: ik ben geen lieverdje geweest, maar dat komt omdat ik me niet serieus genomen voelde Pieter Hopmans, LFO Maar Hopmans zelf gaat volgens de commissie ook niet vrijuit. Zowel de gemeente als Hopmans zou met hun 'uitgesproken karakters' er zelf ook voor gezorgd hebben dat beide partijen niet dichter bij elkaar konden komen. Daarnaast liet Hopmans zich negatief over Lok uit op sociale media, in plaats van eerst de uitkomst van het onderzoek af te wachten. Hopmans: ,,Ik geef toe: ik ben geen lieverdje geweest, maar dat komt omdat ik me niet serieus genomen voelde.''

Raad

Hopmans zegt na het verschijnen van het rapport opnieuw contact te hebben gezocht met de gemeente om opnieuw over de verkeerssituatie in gesprek te gaan, maar zonder resultaat. Daarom heeft hij het rapport nu naar de raad gestuurd. ,,Wat kunnen zij doen om dit dossier vlot te trekken? Want het probleem is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden.''