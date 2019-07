OM neemt auto's in beslag bij Roosendaalse zwagers, maar vergeet onderzoek

BREDA/ROOSENDAAL - Het Openbaar Ministerie heeft bij twee Roosendaalse zwagers twee dure BMW's in beslag genomen, omdat ze hen verdenkt van witwassen. Het onderzoek ernaar, met drie officieren, schoot echter tekort. De mannen lijken de rekening te moeten betalen, zo bleek dinsdag bij de rechtbank in Breda.

Eigenlijk lag er helemaal niet zo veel. Er was een tip dat een 41-jarige Roosendaler in de drugs zat. Dat is nooit bewezen. Wel zag de politie hem in een BMW M3 rijden. Die werd in 2017 in beslag genomen, omdat hij op een legale manier helemaal niet zo veel zou verdienen dat hij zo'n auto zou kunnen betalen. En ook de X5 van zijn 57-jarige zwager werd in beslag genomen, omdat die de M3 ook korte tijd op z'n naam had staan.

Als jullie nu afstand doen van die auto's, zo beloofde de eerste officier van justitie, dan handelen we de strafzaak buiten de rechter af. Maar dat wilden de twee niet, want zij waren op een eerlijke manier aan de auto's gekomen, stelden ze.

Witwaswinst

Geen witwassen, zei de rechter ook al meteen over de X5. Die moest terug naar de verdachte. Maar het Openbaar Ministerie gaf de auto niet terug en legde er conservatoir beslag op, omdat ze verwachtten dat de witwaswinst nog wel geplukt zou gaan worden. En dat kon dan mooi met die auto worden betaald. Inmiddels is de X5 al verkocht. De derde officier kon dinsdag niet zeggen voor hoeveel, maar doorgaans is dat voor een schijntje van de echte waarde van de auto.

En dinsdag bleek dat het witwasonderzoek ook nog rammelt. De jongste heeft wel degelijk gezegd dat er legale inkomsten waren, bovendien had hij geld geleend van een rijke broer. Officier nummer twee zegde daarop in 2017 onderzoek toe. Maar dat onderzoek is helemaal niet gedaan. Sorry, ik heb geen proces-verbaal van die toezegging in mijn dossier, zei officier nummer drie daarop. En tegen de rechtbank: ,,Verbind daaraan maar de conclusie die u wilt.'' Terwijl ze vlak ervoor nog vier maanden cel eiste tegen de jongste, en een taakstraf tegen de oudste.

‘Vuil spelletje’

Advocaten Erik Thomas en Joris Kersemaekers waren woest. ,,Een vuil spelletje'', zei Kersemaekers. En Thomas: ,,Voor de witwasverdenking moet je kunnen uitsluiten dat de auto is gekocht met legaal geld. Maar als je niks uitzoekt, kom je er ook niet achter, hè? Officieren moeten eens stilstaan bij hoeveel macht ze eigenlijk hebben en wat ze burgers kunnen aandoen.''

Mochten de twee worden vrijgesproken, dan krijgen ze de M3 terug en het geld dat voor de X5 is gekregen. Maar dat is dus veel minder dan de waarde. Plus dat de zwagers ruim twee jaar onzekerheid hebben gehad over een rammelend strafproces.