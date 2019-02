OM: ‘John H. uit Sint Willebrord voor 7 jaar vast voor uitvoer 50 kilo cocaïne’

DEN BOSCH/SINT WILLEBRORD - Drugscrimineel John H. (61) uit Sint Willebrord zou zeven jaar de cel in moeten. Volgens het Openbaar Ministerie is hij schuldig aan de uitvoer van 50 kilo cocaïne.

H. werd op 20 december 2017 opgepakt. Toen zat hij in een hotelkamer in Scheveningen. Daar zou hij een deal sluiten voor de verkoop van de harddrugs. Zijn klanten waren alleen geen criminelen, maar geheim agenten die in de weken ervoor een spel met H. hadden gespeeld. Tegen zeven medeverdachten zijn straffen geëist van vijf keer vijfenhalf jaar, zes jaar en zeven jaar.

York-bende

John H. is een bekende voor de politie. De man is eind jaren negentig opgepakt en werd in maart 2002 veroordeeld tot elf jaar cel. Hij had volgens het gerechtshof in Den Bosch een leidende rol in de zogeheten York-bende, een criminele groepering uit West-Brabant die op grote schaal synthetische drugs produceerde voor mondiale export.

Achtmaal, Schijf en Zegge

Een Belgische undercoveragent had contact met Peter M., een zakenpartner en vriend van John H., vertelde de officier van justitie. De undercover kende Engelsen - ook undercoveragenten - die coke wilden kopen. Via John H. en Arjen ‘Jezus’ K. uit Achtmaal werd vervolgens de coke geregeld bij drie mannen uit Rotterdam en Dan Haag. De deal werd vervolgens beklonken in cafés in Schijf, Zegge en uiteindelijk de hotelkamer in Scheveningen.

1 miljoen euro

De rechtszaak is afgelopen dinsdag begonnen. Toen vertelde H. dat hij erin was geluisd. Vanwege zijn veroordeling voor de York-bende werd hij ook veroordeeld om dik 1 miljoen euro te betalen aan justitie. Dat zou het geld zijn dat hijzelf met de drugsbende zou hebben verdiend.

Daarnaast wilde de fiscus ook ineens geld zien. Daardoor kwam hij in de problemen. Hij kon het niet betalen en liet zich overhalen om dan maar cocaïne te verkopen.

Cocaïne

Officier van justitie Nienke Lefever zei vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch dat er helemaal niet gericht op John H. gerechercheerd. Volgens de aanklaagster kwam H. ineens naar voren in een Belgisch onderzoek naar cocaïne.

Bovendien was hij gespot bij Party King in Best, een gewezen drugshol dat in april 2016 is opgerold tijdens een grote drugsactie. Daarnaast was er nog informatie van een informant dat H. handelde in coke. Daarna is besloten om H. in Nederland te vervolgen. Lefever: ,,Hij zet zich onterecht neer als een willoos slachtoffer.’'