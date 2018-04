OM: drugscrimineel John H. uit Sint Willebrord hardleers

DEN BOSCH - De politie denkt dat misdaadkopstuk John H. uit Sint Willebrord na een jarenlange celstraf voor export van xtc in de onderwereld is blijven rondhangen.

De officier van justitie heeft dat woensdag gezegd op de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen de inmiddels zestigjarige crimineel, die eind december werd opgepakt als hoofdverdachte in een Belgisch-Nederlands drugsonderzoek.

John H. maakte deel uit van de beruchte West-Brabantse York-bende. Hij kwam in 2007 vrij na elf jaar celstraf voor export van xtc en cocaïne. Op 20 december werd hij op heterdaad betrapt bij een drugsdeal met Engelse undercoveragenten in een hotel in Scheveningen. In totaal acht verdachten werden in de val gelokt bij de verkoop van 50 kilo cocaïne voor export naar het buitenland.

Uitvalsbasis voor criminelen

,,Hij slaagt er nog steeds in om een groep mensen bij elkaar te roepen die 50 kilo cocaïne kunnen leveren’’, aldus de aanklager over de rol van John H. als bemiddelaar bij de drugsdeal. Zijn huis in Sint Willebrord fungeerde volgens de politie tot zijn aanhouding als uitvalsbasis voor criminelen.

De Belgisch-Nederlandse drugszaak is het resultaat van informatie die de politie heeft verzameld in het onderzoek naar bedrijf Party King in Best, een dekmantel en ontmoetingsplaats voor honderden criminelen. In totaal werden in december en januari ongeveer vijftig Belgische, Nederlandse en Servische verdachten gearresteerd voor de productie van en handel in xtc en amfetamine, en de handel in cocaïne.

Grote jongen

De cocaïnedeal is tot dusver de enige beschuldiging tegen het vermeende kopstuk. Zijn advocaat Louis de Leon herhaalde woensdag dat John H. in misdaadkringen een grote jongen wás en zijn oude netwerk heeft gebruikt nadat hij door de de politie is verleid om te bemiddelen bij de drugsdeal.

De rechtbank in Den Bosch bepaalde woensdag dat de hoofdverdachte blijft vastzitten. De zaak tegen hem en zeven medeverdachten gaat op 14 juni verder.