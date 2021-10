‘Olympisch zwembad’ moet Wouw van natte voeten verlossen

Bij hevige regenbuien moet er straks zo’n 2800 kubieke meter water in die berging worden vastgehouden, net zoveel als dat er in een Olympisch zwembad gaat.

Die waterberging is broodnodig. Bij hevige regenbuien kampen delen van Wouw nu al met wateroverlast. Gevreesd wordt dat dat probleem met de extremere regenbuien door het veranderende klimaat alleen maar groter zal worden. Bij de laatste keer dat het zo raak was - in 2012 - hebben Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Roosendaal besloten te onderzoeken hoe dit in de toekomst op te lossen is.