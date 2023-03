Oldtimerseizoen van start met natte Lenterit

Jan, gepensio­neerd buschauf­feur, steunt zijn stakende collega’s: ‘Zodra je achter het stuur kruipt, voel je de druk’

BREDA - Wordt er vanaf volgende week opnieuw gestaakt in het stads- en streekvervoer? Of komen de werkgevers en de vakbonden vandaag alsnog tot een akkoord? Gepensioneerd buschauffeur Jan Frijters (67) uit Dorst hoopt vurig op het laatste. ,,Geloof me, iedere chauffeur wil rijden. Maar dat moordende schema moet van tafel.’’