Oldtimer beschadigd bij botsing in Rucphen

Dit is hoe Palm Parkies in Roosendaal tóch door kan gaan: ‘Het is een huzaren­stuk­je’

2 september In de kale dorre vlakte die de festivalzomer van 2020 is geworden, ontpopt Roosendaal zich last-minute tot een kleine oase voor de liefhebber. De organisatie van Palm Parkies kondigde dinsdagavond aan dat in Roosendaal, net als in Dordrecht, deze maand alsnog vier openluchtconcerten kunnen worden gehouden.