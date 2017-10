Oktoberfest: München met een scheut Roosendaalse gemoedelijkheid

Met een kleine vijftienhonderd man staat de tent zaterdag zo goed als vol met mensen in traditioneel Duitse klederdracht. Op vrijdag was het weliswaar wat rustiger, maar dat is normaal, verzekert Danny Windsant van de organisatie, eveneens in lederhosen.

,,Zaterdag is altijd de drukste dag. Vrijdag komen juist de mensen die die drukte willen vermijden. Ondanks dat het voor sommigen misschien wat verder fietsen is dan anders, merken we het dus niet aan de bezoekersaantallen'', legt hij uit. ,,En we kunnen de tent hier ook prima kwijt.''

Terwijl buiten op het tentzeil het hemelwater klatert, vloeit aan de binnenkant gelukkig alleen het goudblonde gerstenat in grote pullen. Er wordt uitbundig gehost en meegezongen met de après-skihits. Een beetje München met een scheut Brabantse gemoedelijkheid. Want de sfeer is goed, ziet Windsant.