Officier eist tweeënhalf jaar cel tegen Sprundelaar: ‘Hij zit gewoon dik in de handel’

Italiaanse coureur Ivan Basso keert terug naar Roosendaal

8 juli ROOSENDAAL - Veertien jaar na zijn overwinning in de Draai van de Kaai, keert Ivan Basso binnenkort een dagje terug in Roosendaal. De inmiddels 41-jarige Italiaan is de meest opmerkelijke deelnemer bij de oud-renners die het zaterdag 3 augustus in de 44ste Volksronde tegen elkaar opnemen achter de dernies. Ook Jan Janssen is van de partij.