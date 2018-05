Officiele opening van Parrotia door wethouder en gebruikers, 'Meer dan thuis'

Initiatief nemers Marc van der Steen, namens Alwel, en Frederique Assink en Bibliotheek VANnU zijn erg tevreden over de verbouwing van Parrotia. ,,Iedere burger is hier welkom. Iedereen kan gewoon binnen lopen en gebruik maken van het gebouw. In de bibliotheek kan je een boek pakken en lezen, en dan een papiertje erin stoppen en de volgende dag terug komen en verder lezen waar je gebleven was. Iedereen moet hier binnen komen, "vertelt Assink.

Schilderij

Riet van den Bemd, met Ons Marie een van de eerste gebruikers van het gebouw, had toch een puntje van kritiek op het gebouw. De onderdoorgang naar het Emile van Loonpark is veel te donker en het aanzien niet waard. Ze vroeg aan wethouder Theunis of daar verandering in kan komen.

Toine Theunis was de donkere onderdoorgang ook opgevallen en gaf Van den Bemd gelijk. Hij had zelfs al over een oplossing met architect Van der Veer gesproken. ,,Het belangrijkste is dat Parrotia een hele mooie plek in het centrum van Roosendaal is. Een ontmoetingsplek voor iedereen in de binnenstad. Het past in de visie van het college. Ook in de toekomst voor alle HBO studenten die naar Roosendaal gaan komen, Parrotia is ideaal voor ze. Maar eigenlijk voor iedereen."