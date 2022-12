Officiele aftrap feest Oud Gastel 750 jaar

Na positieve coronadip weer meer verkeersdo­den, mede door ‘extreem hard rijden en telefoonge­bruik’

BREDA - Na twee relatief ‘rustige’ coronajaren op de weg, is het aantal verkeerdoden dit jaar fors gestegen. Met nog enkele donkere weken te gaan, staat de teller in Noord-Brabant en Zeeland al op 141. Vorig jaar vielen in beide provincies in totaal 103 dodelijke slachtoffers op de weg. Ook het aantal ernstig gewonden is navenant gestegen.

