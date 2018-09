Oesterproeverij brengt 3500 euro op

Zo'n 160 fijnproevers lieten zich de zeevrucht goed smaken. Zoals altijd zijn de activiteiten van de serviceclub gekoppeld aan een goed doel. Kiwanis koos ditmaal twee projecten uit. De Ronald Moerings Foundation kreeg een cheque van 2500 euro, het Hoevense popkoor Muzikaèl mag 1000 euro op haar rekening bijschrijven. De Foundation is opgericht nadat Ronald Moerings bij een auto-ongeluk om het leven kwam. De Roosendaalse ondernemer was toen al begaan met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, gespecialiseerd in oncologie. Kiwanis-president Piet Derks wees de gasten alvast op het kerstconcert in de basiliek van Oudenbosch op 13 december met Dana Winner. ,,En volgend jaar wordt ook speciaal. We hebben het beroemde Russische Don Kozakken koor vast kunnen leggen. Dat moesten we al twee jaar van tevoren aanvragen. Het is gelukt: op 12 december schitteren zij in de basiliek.''