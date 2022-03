Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in oud klooster Oudenbosch

OUDENBOSCH - Halderberge gaat begin volgende de eerst Oekraïense vluchtelingen opvangen. Zij krijgen onderdak in het voormalige kloostergebouw Sint Anna in Oudenbosch.

Eigenaar Woonkwartier stelt vijftig kamers in de kloostervleugel Maria ter Engelen beschikbaar. Het aantal zusters Franciscanessen is de laatste jaren sterk afgenomen. De overgebleven groep verblijft in de westvleugel, een deel van het gebouw is ingenomen door zorginstelling Tomar wonen, maar het hoofdgebouw staat grotendeels leeg.

Rachèl Janssens van Woonkwartier zegt dat onmiddellijk met het gereedmaken van de kamers is begonnen, zodat de Oekraïense vluchtelingen vanaf 21 maart meteen opgevangen kunnen worden. ,,Het gebouw, voorheen de thuisbasis van de zusters van Franciscanessen, biedt hiermee voorlopig een veilig onderkomen aan deze mensen in nood. Hiermee wil Woonkwartier een bijdrage leveren een deze humanitaire crisis.’’

Pensionaat

Voor het leegstaande gebouw aan de Franciscuslaan was tot op heden nog geen nieuwe bestemming gevonden. Het oorspronkelijke pensionaat Sint Anna, waar ook de gemeente tot 2005 huisde, krijgt in de toekomst in het kader van het religieus erfgoed ook een woonbestemming. Die verbouwing gaat eerdaags van start.

De woonunits worden in samenwerking met de gemeente en met hulp van diverse organisaties zo snel mogelijk klaargemaakt en ingericht. Zodat naar verwachting in de week van 21 maart de nieuwe bewoners er terecht kunnen. Het complex is sinds 2005 eigendom van Woonkwartier. Sinds 2017 is ook Tomar wonen hier behuisd. Van de oorspronkelijke orde met honderden nonnen zijn er nog elf in leven. Zij wonen in het bijgebouw.

Halderberge gaat de komende tijd tussen de 175 en 200 vluchtelingen uit het oorlogsgebied opvangen.