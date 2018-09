Nu zwaaien naar het Zwaaigat

Geef uw mening Kinderen zet je niet uit, dat is inhumaan

11:00 Een hartverscheurende brief schreven ze ruim een week geleden, Howick (13) en Lili (12). Een smeekbede aan staatssecretaris, premier en de koning en koningin van Nederland. De kinderen wonen hier al tien jaar, maar moeten terug naar Armenië. Hun asielaanvraag is afgekeurd. De gedwongen verhuizing zet een streep door hun toekomst. Nederland zou per direct moeten stoppen met het uitzetten van kinderen zonder verblijfsvergunning.