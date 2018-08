Nu zijn er leraren genoeg in West-Brabant, maar ziek worden kan niet

,,Het is ons gelukt om tien tot twintig fulltime vacatures opgevuld te krijgen. Daar waren we in het voorjaar al mee begonnen. Het was een ongelofelijke puzzel'', verzucht Kees Mens van schoolbestuur KPO in Roosendaal, verantwoordelijk voor het basisonderwijs aan zo'n 4200 kinderen op twintig basisscholen in Roosendaal, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Nispen.