Nu ook muziek uit de jaren 70 en 80 bij Blommenkinders in Roosendaal

Toch staat de organisatie open voor veranderingen. Dit jaar is er een nieuw vierde podium. ,,We trekken een groot veld aan de andere kant van het Vrouwenhofpark erbij, in de volksmond bekend als 'de schaatsbaan'. Een plek om te chillen, maar ook met een open tent waar livemuziek te horen is rond een bepaald thema. Dat zou volgend jaar zo maar het levenslied uit de jaren zestig kunnen zijn, maar dit jaar wordt de tent gehost door Stan Aarts van de psychedelische rockband Wild Century. Die spelen weliswaar nieuwe muziek, maar die is wel gebaseerd op muziek van toen. Tijdens hun derde set, een jamsessie, zullen Big Dave, Jan Akkerman en Ralph de Jongh mee inpluggen.''



Blommenkinders heeft door de jaren heen zijn kracht bewezen. In 2016 beleefde het een piek door tijdens dat jubileumjaar meer dan 7.500 bezoekers te trekken. ,,De laatste vijf jaar zitten we rond de 7.000 mensen. We hebben gelukkig een trouw publiek. Wel zijn we een beetje afhankelijk van het weer. Als de verwachtingen goed zijn, gaat de voorverkoop vaak als een speer.''