Nu kun je ook leren ‘boulderen’ in klimcentrum Yellowstone

De Roosendaalse ondernemer is blij dat zijn klimhal op het Red Band sportpark op 1 juli weer open mag. Die dag gaat ook de boulderhal open voor publiek.

In Yellowstone kunnen verschillende takken van klimsport worden beoefend. Bij het lead-klimmen moet de klimmer, die vast zit aan een touw, het touw zelf door zekerpunten (karabijnhaken) halen. Dan is er het toprope-klimmen, waarbij de klimmer in een touw hangt dat boven aan de wand vast zit.

Uitgeput

,,Het boulderen is begonnen op rotsblokken", legt Van den Berge uit. ,,Maar die hebben wij niet dus maken we kunstmatige blokken. Je klimt zonder zekeringen, boven een dikke mat. Dat lijkt minder spannend, maar het is veel explosiever, veel atletischer. je wordt uitgeput.” De boulderhal in de nok van Yellowstone daagt de sporter uit 4,5 meter te klimmen. Zonder touw.

Quote Dat begrepen we niet helemaal want ook de Nederland­se Klim en Bergsport Vereniging toonde aan dat klimmen met 1,5 meter afstand goed te doen is Robert van den Berge, Klimcentrum Yellowstone Roosendaal

Om te laten zien wat boulderen op topniveau is, zet Van den Berge een video op van Shauna Coxsey. Zij is de meest succesvolle sportklimmer uit Groot-Brittannië. Behendig zet zij haar voet op een richeltje van 1 centimeter om vervolgens met een soepele zwaai drie vingers op de volgende greep te krijgen. Ondersteboven, achterstevoren, upside down, maar altijd in balans en super beheerst klimt Shauna Coxsey ongezekerd naar boven.

Van overheidswege