Nu al kerst in huis? Stuur uw foto in!

Gemeente Roosendaal legt carbid­schie­ten aan banden

6:03 ROOSENDAAL - Het is dan misschien nog geen wijdverbreid volksvermaak, maar de gemeente gaat het carbidschieten in Roosendaal toch aan banden leggen. Bij de vorige jaarwisseling kwamen er klachten over carbidschieten en dat wil burgemeester Jacques Niederer dit jaar voorkomen.