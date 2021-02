NS-medewerkers willen servicebalie in Roosendaal behouden: ‘Gemeente moet signaal afgeven’

SP verdwijnt na breuk uit Roosendaal­se raad: ‘We voelen ons machteloos en gefrus­treerd’

23 februari ROOSENDAAL - De driekoppige SP-fractie in de Roosendaalse gemeenteraad breekt per direct met de partij en gaat zelfstandig verder als Lokaal Sociaal 21. Aanleiding is een gebrek aan steun dat fractievoorzitter Adriënne Maas en raadsleden Marion Heessels en Michael Beens zeggen te ervaren vanuit het bestuur. Daarmee verdwijnt de SP na 25 jaar in één klap uit de Roosendaalse raad.