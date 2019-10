NS-medewerker bedreigd in Roosendaal, man aangehouden

Man (36) aangehou­den op verdenking van zware mishande­ling en bedreiging in Roosendaal

19 oktober ROOSENDAAL - Een 36-jarige man uit Roosendaal is zaterdag rond het middaguur aangehouden. Hij zou in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen 02.45 uur en 03.10 uur in een café aan de Bredaseweg een 47-jarige man en ene 25-jarige vrouw uit Roosendaal hebben bedreigd en mishandeld.