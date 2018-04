Nostalgische kermis keert definitief terug in Roosendaal

fotoalbum Avontura Roosendaal gaat open: bijna alles is nieuw, ook de ballenbak

8:00 ROOSENDAAL - Met natte doekjes wordt het stof van de glijbanen, matten en trampolines gehaald. In een andere hoek worden nieuwe netten in het grote klimtoestel gehangen. In het horecagedeelte is het een drukte van belang om de keuken klaar te stomen voor de opening van komende zaterdag. Want dat Avontura 14 april om 10.00 uur opengaat, is volgens locatiemanager Mark de Jong een feit.