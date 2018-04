Nostalgische kermis in jarig Roosendaal smaakt nu al naar meer

De luchtschommels, lachspiegels, reuzenrad, draaimolens en cakewalk zijn met dertig andere oude attracties een groot succes. Soms tussen de regenbuien door komen vaders, moeders, opa's en oma's superlatieven tekort om in een paar woorden te zeggen hoe ze met hun (klein)kinderen genieten van dit onderdeel van het stadsfeest. Vooral paaszaterdag was het lekker druk in de stad.

Rust

Volledig scherm Het was paaszaterdag al gezellig druk op de kermis, maar ook op de terrasjes. © Jos Hack Roosendaal is toch al een kermisstad, maar de attracties die er nu staan zijn niet te vergelijken met wat de liefhebbers in het najaar gewend zijn. Waar het op die andere kermis altijd de nodige inspanningen kost om boven alle decibellen verstaanbaar te blijven, overheerst nu een gezellige, ontspannen rust. Iedereen die je erover aanspreekt vindt het eigenlijk veel leuker zo. Maar het nostalgisch gebeuren trekt dan ook weer een heel ander publiek. Rondhangende jongeren zijn er niet op deze kermis zonder botsauto's.

Zowel op het Tongerloplein als op de Markt zitten mensen rustig op de terrasjes die bijna tegen de attracties staan. Op de achtergrond klinkt vooral muziek van weleer, want ook op dat gebied gaat de tijd minstens een halve eeuw of nog veel langer terug. Het zorgt voor een aparte sfeer.

Prachtig

,,Ik kijk hier vanmiddag mijn ogen uit'', zegt Roosendaler Iwan Mies. Hij krijgt er met zijn vrouw en drie kinderen maar geen genoeg van. ,,Werkelijk, het is prachtig. Een paar oude attracties herken ik nog wel van vroeger op het Tongerloplein maar nu is er veel en veel meer te zien. Van mij had deze kermis nog twee keer zo groot mogen zijn. Het is een echt feest voor kinderen, waar ouderen dan weer op hun eigen manier van genieten.''

En nog voor een leuke prijs ook. Alle attracties kosten slechts één gulden. Die tarieven van vroeger maakt het voor de bezoekers nog aantrekkelijker het hele rondje te doen.

Favoriet

Björn Roosenboom, als Boy Byffel inmiddels ook al de nostalgische mascotte van RBC, heeft met zijn zoontje net de hele kermis gezien. Alleen de cakewalk op het einde van de Markt resteert nog. De voorloper van het Lunapark is bij meer bezoekers favoriet. ,,Het leukste hebben we tot het laatst bewaard. Maar eigenlijk is alles heel leuk wat we hebben gezien'', zegt Roosenboom. ,,Zo'n kermis mogen ze wat mij betreft veel vaker houden. Hier zit echt alles in'', vervolgt hij nog een beetje enthousiaster.

Populairder

Volgens eigenaar Chris Reemer, de derde generatie uit de bekende Bergse kermisfamilie, worden nostalgische kermissen steeds populairder in ons land. Hij heeft de in 1910 door Roelof Klinkhamer gebouwde cakewalk twee jaar geleden uit een erfenis gekocht en helemaal gerenoveerd. ,,Alles van vroeger komt weer terug. Deze attractie heeft dertig jaar ongebruikt in een loods gelegen. Doodzonde, maar gelukkig draait alles weer. Dit soort kermissen zijn een echt familiegebeuren en er komt steeds meer vraag naar. Mensen zijn het verleden nog steeds niet vergeten.''