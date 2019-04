Nostalgisch schouwspel bij ploegwedstrijd met paarden

Het afvalbe­leid in Roosendaal gaat op de schop en dit gaat er veranderen

6 april ROOSENDAAL - De kogel is door de kerk: het ophalen van restafval in Roosendaal gaat eind dit jaar op de schop. Dat heeft de Roosendaalse gemeenteraad donderdag besloten. De meest ingrijpende verandering? De zwarte container voor het restafval wordt definitief niet één keer in de twee weken, maar één keer in de vier weken geleegd.