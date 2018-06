Nostalgisch paardentramritje door Kruisland

KRUISLAND - Voor het eerst in ongeveer negentig jaar rijdt dit weekend de tram weer vanuit Kruisland. In 1928 was dat nog een stoomtram, nu lopen er twee Nederlandse trekpaarden voor de tram. Zaterdag en zondag maken bij elkaar zo'n 150 inwoners van Kruisland het nostalgische ritje naar het oude café Gastels Veer en terug.