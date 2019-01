Nostalgisch meezingfeest bij ABBA Tribute in Oudenbosch

In het Oudenbossche Fidei et Arti speelde ABBA Tribute zaterdag zelfs voor de tweede keer in een jaar tijd. Er werden weliswaar wat minder kaarten verkocht dan de eerste keer. ,,Maar er staat wel veel nieuw publiek binnen", merkt Fidei-manager Carola Drent op. ,,Mensen hebben het naar hun zin, zingen lekker mee en bestellen nog een drankje. Dit zijn leuke avonden voor ons.”

Hits

Er zijn tributebands die er alles aan doen om uiterlijk hun voorbeelden zo goed mogelijk te benaderen, maar dat is hier niet direct het geval - al heeft de Anni-Frid van dienst daadwerkelijk een beetje dezelfde mimiek. De hits moeten het werk doen, en die zijn er natuurlijk volop. Van disco als Voulez-Vous en Lay All Your Love On Me tot songfestivalkraker Waterloo, en van ballads als Chiquitita tot de glamrock van Does Your Mother Know: je hoeft de 70's niet te hebben meegemaakt om ze stuk voor stuk mee te kunnen zingen.

Precies dat is de kracht van ABBA, denkt Giel Koevoets uit Oudenbosch. ,,Ik ben van 1950, dus het is echt uit mijn tijd, maar mijn dochter geniet er ook van”, zegt hij. ,,Ik kom ook vooral voor die bekende nummers, daar kan ik er zo twintig van opnoemen.” Naast hem staat Arie Zuidervliet uit Alblasserdam. ,,Giel en ik kennen elkaar al 45 jaar, dus het is ook muziek uit de tijd dat die vriendschap ontstond. En het blijft terugkomen, ook bij jongeren. De films van Mamma Mia! zullen daarbij ook wel meespelen.”

Comeback

Terwijl ABBA Tribute in Oudenbosch de ene na de andere klassieker de zaal in stampt en het publiek steeds luider meezingt, bereiden de échte Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid zich voor op de release van nieuw werk later dit jaar - voor het eerst sinds 1983. ,,Daar ben ik wel benieuwd naar", zegt Koevoets. ,,Hopelijk is het in de oude stijl, dan is het herkenbaar. Maar wie weet is het totaal anders en is het ook mooi. Björn en Benny hebben altijd voorop gelopen.”

Of die terugkeer een succes wordt of niet, ABBA Tribute bewijst in ieder geval één ding: de erfenis van het Zweedse viertal is met geen mogelijkheid kapot te krijgen.